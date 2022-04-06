Niğde'de metruk evin çatısı çöktü
Niğde'nin Bor ilçesinde metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 06.04.2022, 19:38
Orta Mahalle Yeşil Dere Sokak'ta yaşayan Hacı Emin Dokuz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Evinin çevresinde araştırma yapan ekipler, Dokuz'u, metruk evinin çöken çatısı altında buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Dokuz'un cesedi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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