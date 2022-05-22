Niğde'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi
Adana’daki Gençlik Şöleni’nden dönen Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüste, 3 kişi hayatını kaybetti; 41 kişi de yaralandı.
Niğde'den sabah saatlerinde gelen bir haber yürekleri yaktı.
AK Parti'nin dün Adana'da düzenlediği Gençlik Şöleni'ne Konya'dan katılan bir grup üniversite öğrencisini taşıyan otobüs, dönüş yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Otobüsün devrilmesi sonucu ortalık can pazarına döndü.
3 ölü, 41 yaralı
Otobüstekilerin Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri olduğu belirlenirken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 41 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Adana'dan Konya'ya gidiyorlardı
Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır. Kazada maalesef üzülerek ifade ediyorum 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 41 vatandaşımız da yaralanmıştır." dedi.
"Büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler"
Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.
"Acımız çok derin ve büyük"
Öte yandan kazaya ilişkin AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan bir açıklama geldi.
Çok üzgün olduklarını belirten İnan, "Çok üzgünüz, Konya’dan Adana Programımıza gelen 3 Kardeşimizi dönüş yolunda otobüs kazasında yitirdik. Acımız çok derin ve büyük. Yaralılarımız var. Dualarınızı bekliyoruz. Başımız sağolsun." dedi.
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