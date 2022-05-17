Niğde'de tır ve kamyonet, alt geçide sıkıştı

Kayseri- Niğde kara yolu polis okulu köprülü kavşağını kullanan bir tır sürücüsü, limitini aşan alt geçidi kullanmayı denedi.

Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı tırın dorsesinde yüklü kamyonetin kasası, üst geçide sıkıştı.

Numan Y. aracı durdururken, dorsedeki kamyonet ile traktörde hasar oluştu.

Tır kurtarıldı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmayla tır kurtarıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.