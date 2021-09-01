Niğde’de baraj gölüne düşen genç boğuldu
Niğde’de serinlemek için ayaklarını soktuğu baraj gölüne düşen genç boğuldu. Gencin gölden çıkarılan cansız bedeni, morga kaldırıldı.
TÜRKİYE 01.09.2021, 10:10
Sofucan Öztürk ve arkadaşları, merkeze bağlı Koyunlu köyündeki baraja gezmeye gitti.
Serinlemek için ayaklarını suya sokan Öztürk, dengesini kaybederek göle düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aksaray’dan gelen dalgıç ekibi, gencin cansız bedenini gölden çıkardı.
Öztürk'ün cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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