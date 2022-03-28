Nikahı kıyılacaktı, toprağa verildi
Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve bugün memleketi Kayseri'de toprağa verilen Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in bugün nişanlısı ile nikah masasına oturacağı öğrenildi.
TÜRKİYE 28.03.2022, 21:07
Kayserili Astsubay Mehmet Emre Köçer, görev yaptığı Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çorum'da düzenlenen törenin ardından Köçer'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Köçer'in cenazesi memleketi Develi ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, acılı ailesi tabut başında gözyaşına boğuldu.
Bugün nikah masasına oturacaktı
Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in bugün nişanlısı ile saat 14.30'da Çorum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.
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