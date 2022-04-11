Nisa bebeği sokağa bırakan anne hakkında iddianame hazırlandı

Türkiye, geçtiğimiz günlerde bir annenin caniliğine şahit olmuştu.

İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokağa bırakılan 3 aylık Nisa bebek, ihbar üzerine bölgeye giden Acil Tıp Teknisyeni tarafından bulunmuştu.

29 yaşındaki ATT Büşra Durmaz, ölüme terk edilen Nisa bebeği emzirerek karnını doyurdu.

Bebeğini bırakan cani anneyi bulmak için kapsamlı çalışma yürüten ekipler, 60 güvenlik kamerasını inceledi. Şüpheli Ebru S.'nin, bebeği terk ettikten sonra bir otomobile bindiği tespit edildi.

Kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Polis, plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde, eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

Evinin önünde yakalanan Ebru S., "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındı.

2 yıla kadar hapis talebi

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, cani anne hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.