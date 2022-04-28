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Nisa bebeği terk eden annesi hakim karşısına çıktı

Bebeğini araziye terk eden, sonrasında da gözaltına alınıp tutuklanan 21 yaşındaki anne, savunma yaptı. “Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı” diyen kadının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TÜRKİYE 28.04.2022, 16:17 28.04.2022, 16:20
Nisa bebeği terk eden annesi hakim karşısına çıktı

Nisa bebek, 29 Mart günü annesi tarafından İstanbul Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bırakıldı…

Bebeği görenler durumu hemen 112’ye bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine aralarında Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz'ın olduğu ekip, bölgeye gitti.

Süt annesi oldu

Büşra Durmaz, minik Nisa’yı görür görmez çok sevdi ve onun süt annesi oldu.

Türkiye’yi ağlatan görüntüler ise tam burada kaydedildi.

Nisa’yı sevdiği anları paylaşan Büşra Durmaz, büyük takdir topladı.

Terk eden anne bulundu

Hemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Nisa bebek, tedavi altına alındı.

Sağlık durumu günden güne iyiye doğru giden Nisa’nın durumu, polis ekiplerini de harekete geçirdi.

Yapılan incelemeler sonucu Nisa’yı terk eden annesi bulundu.

Hakim karşısına çıktı

Gözaltına alınan Ebru S. (20), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliğe Ebrar Nil S. olarak ismi yazılan Nisa Mihriban bebeğin annesi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur bebek Ebrar Nil S.'nin avukatı ile birlikte sanık avukatı da hazır bulundu.

“Medyada tarla diye geçmiş ama bir evin önüne bıraktım”

Sanık Ebru S. önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Benim suç kastım yoktur, bilerek isteyerek mağduru bırakmadım. Medyada tarla diye geçmiş ama ben bir evin önüne bebeği bıraktım. Zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle oradan ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gidip baktım.” dedi.

Hakim sordu: Bir gün yaşar mı bebek orada?

Hakim sanığa “Bir gün yaşar mı bebek orada?” şeklinde soru sorunca sanık “Almamış olabileceklerini düşündüm, baktığımda orada yoktu. Öğle vakitlerinde sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bebeği bıraktım.” şeklinde cevap verdi.

“Bebek kurumda rahatsızlanmış”

Gözaltına alındığı sırada polis memurlarının kendisine bilgi verdiğini kaydeden Ebru S. şöyle devam etti:

“Polis bana bebeğin 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulans gelip almış bebeği. Ambulanstaki görevlilerden bir tanesinin de bebeği varmış, bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürüldüğünde kurumda rahatsızlanmış. Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı. 1 ay kadar erken doğmuştu bebek.

16 gün hastanede yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımda kaldığı süreçte ben anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldı. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu olmadı. Bıraktığımda 3 aylıktı, aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken, yanına mama da bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı.”

Nisa bebeği terk eden annesi hakim karşısına çıktı #2

‘21 yaşında ve cahil’

Hakim sanığa “Neden bebeği bıraktın?” diye sorunca sanık, “Kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalabileceğim süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım.” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin 21 yaşında ve cahil olduğunu öne sürerek “Aile ve toplum baskısı sebebiyle kendi bakış açısıyla bebeği bırakmaya zorunlu kalmıştır.” dedi.

Suçta tutuklama yasağı olduğunu belirten avukat, sanığın tahliyesini talep etti.

Tutukluluk hali devam edecek

Bakanlık avukatı, bebeğin hastanede tedavisine devam edildiğini ve sanık hakkında şikayetlerinin sürdüğünü kaydetti. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğundan sanık Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Nisa bebeği terk eden annesi hakim karşısına çıktı #3

Eksiklikler giderilecek

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak bebeğin sağlık durumunun sorulmasına karar veren mahkeme, bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrakların istenmesine de hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor.

İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor.

İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

#hakim #Nisa #arazi
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