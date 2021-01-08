Nisa bebek mucizesi: 520 gram doğdu, hayata tutundu

Anne Emete Varış, üçüncü çocuğuna hamile kaldıktan sonra gebeliğinin 23'ncü haftasında ağrılarının artması üzerine doktora başvurdu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezaryenle 520 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren anne, bebeğini 5 ay kuvözde süren tedavisinin ardından kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Bin 800 gram ağırlığa ulaşan küçük Nisa, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Aile, 5 aylık tedavinin ardından evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Emete Varış, Dilber Nisa'nın 6 ve 4 yaşında iki ablası olduğunu söyledi.

Hamileliğinin de diğerlerinden farklı olduğunu anlatan Varış, "Diğer çocuklarım normaldi. Hamileliğim de sorunluydu. Sürekli doktor kontrolüyle iğnelerle 23 haftayı doldurduk. En son 2-3 gün çok sancım oldu. Doğum sancısına benziyordu. Ereğli'deki doktorumuza başvurduk. Hemen Konya'ya sevk ettiler" dedi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan muayene sonucu acil olarak doğuma alındığını ifade eden Varış, bebeğin 520 gram dünyaya geldiğini söyledi.

Ereğli'de anneanne ve babaanneleriyle kalan ablalarının da kardeşlerini büyük bir merakla beklediklerini dile getiren Varış, kardeşlerin kavuşmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Nisa bebek 142 gündür tedavi altındaydı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, bebeğin 520 gram dünyaya geldiğini ifade ederek, "Nisa bebek 4,5 aydır burada.Nisa'yı kafasının içinde herhangi bir kanama gelişmeden, oksijene bağlı olmadan anne sütüyle beslenen bir bebek olarak sağlıklı bir şekilde 142'nci günün sonunda eve gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.