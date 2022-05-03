Nişan yolu mezar oldu!
Nişan töreni için ailesiyle yola çıkan şoförün kontrolünden çıkan araç, takla atarak şarampole uçtu. Araçtaki 16 yaşındaki kız hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
TÜRKİYE 03.05.2022, 15:34
Adana'dan yola çıkarak Tokat'a nişan töreni için giden aile, yolda dehşeti yaşadı.
Yolculuklarının Yozgat Sarıkaya mevkisine ulaşan aile, Hüseyin İ.(22) kontrolündeki 34 RDC 11 plakalı araçta kaza geçirdi.
Kontorlden çıkan otomobil, Bağlıca köyü civarında kontrolden çıkıp takla atarak şarampole uçtu.
16 yaşındaki kız can verdi
Otomobil içerisinde bulunan 16 yaşındaki Berivan İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İ. (42) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Ailenin, şoförün nişan töreni için yola çıktığı öğrenildi
Ailenin, sürücü Hüseyin İ'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.
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