Nisanda kar yağdı!

Sivas'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde seyrine doyumsuz görüntüler oluşurken, Sivaslılar kar yağışına şaşırdı.

Nevşehir'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

Dünyaca ünlü peribacalarının üstü karla kaplandı. Kentte kartpostallık görüntüler oluştu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Sürücüler kar yağışına karşı ışıklı tabelalarla uyarılırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapılmaması uyarısında bulundu

Kastamonu ve Amasya'da kar yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Tokat’ta da etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Karın keyfini çocuklar, kayarak ve kartopu oynayarak çıkardı.