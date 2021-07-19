Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu!

Tartışma şiddetlenince astsubay, çıkardığı tabancayla kendini vurdu.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan astsubayın, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Samsun'da araba kullanma meselesi yüzünden nişanlısı ile tartışan astsubay tabancayla kendini vurdu.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan astsubay, yoğun bakıma alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde iddiaya göre Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki astsubay O.Ç. ile nişanlısı R.Ş. arasında 'araba kullanma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Araçtan inip ormanlık alana giden O.Ç. tabancayla kafasından kendini vurarak intihara kalkıştı.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Astsubay O.Ç. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.