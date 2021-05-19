Nöbetteki komiser kendisini göğsünden vurdu!
Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan komiser Bülent K., gece nöbeti sırasında göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek, hayatına son verdi.
TÜRKİYE 19.05.2021, 14:21 19.05.2021, 14:23
Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K., saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi.
ARKADAŞLARI SİLAH SESİNE KOŞTU
Silah sesini duyan mesai arkadaşları odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
BİR SÜRE ÖNCE BOŞANMIŞ
Bülent K.'nin, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderilecek.
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