Numan Kurtulmuş'tan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal şunları söyledi:

"TBMM’de yeni görevimiz için hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Genel Başkanvekilimiz Sn. Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye nazik ve kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi