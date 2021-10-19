Nusret Gökçe, davayı kaybetti

Londra'da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle dünya basının gündeminden düşmeyen Nusret Gökçe'ye mahkemeden kötü haber geldi.

Her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeyi başaran, sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen haline gelen Nusret, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti.

BAHŞİŞLERE EL KOYUYOR İDDİASI

Eski çalışanları, işletmeciyi bahşişlerine el koymakla suçlamıştı. Bu duruma itiraz ettiklerinde ise Nusret Gökçe tarafından işten kovuklarını belirtmişlerdi.

2 MİLYON 100 BİN TL

Çalışanların açtığı tazminat davası sonucu Nusret Gökçe, 230 bin dolar (2 milyon 100 bin TL) ödemeye mahkum edildi.