Öcalan posterli Nevruz fiyaskosunda ateşin gazabına uğradılar!

Nevruz Bayramı Türkiye'nin birçok noktasında kutlanırken, Van'daki etkinlikler sırasında panik anları yaşandı. Ateş yakılmaya çalışılırken alevlerin bir anda parlaması sonucu çok sayıda kişi yanma tehlikesi atlattı.

Aynı kutlamalarda bebek katili Öcalan posterleri de açıldı.