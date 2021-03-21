Öcalan posterli Nevruz fiyaskosunda ateşin gazabına uğradılar!
Türkiye'nin birçok noktasında Nevruz Bayramı kutlamaları sürerken Van'da Nevruz ateşi yakılmaya çalışırken bir anda alevlerin parlaması sonucu birçok kişi yanma tehlikesi atlattı.
TÜRKİYE 21.03.2021, 15:40
Nevruz Bayramı Türkiye'nin birçok noktasında kutlanırken, Van'daki etkinlikler sırasında panik anları yaşandı. Ateş yakılmaya çalışılırken alevlerin bir anda parlaması sonucu çok sayıda kişi yanma tehlikesi atlattı.
Aynı kutlamalarda bebek katili Öcalan posterleri de açıldı.
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