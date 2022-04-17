Ödemiş’te minibüs devrildi: 11 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 17.04.2022, 18:25
Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine seyreden Fatih Günaydın idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Ödemiş’te minibüs devrildi: 11 yaralı
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 11 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Tire ve Ödemiş Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
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