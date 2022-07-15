Ödünç alınan araçla feci kaza!
21 ve 19 yaşlarındaki arkadaşlar, tanıdıklarından aldıkları araçla gezerken kaza geçirdi. Şoför müdahalelere rağmen kurtarılamazken, arkadaşının durumun ağır olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 15.07.2022, 13:14
İzmit'te gençlerin araba gezisi ölüm getirdi.
Yusuf Derin (21) ile Enes Karabulut (19) isimli arkadaşlar bir tanıdıklarından aldıkları 34 FA 5414 plakalı araç ile ilerlemeye başladı.
Malta Mahallesi'nde geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin direksiyon kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan araç savruldu
Kaldırıma çarpan araç ardından ise savrulmaya başladı.
Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
21 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yusuf Derin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Karabulut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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