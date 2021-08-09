Öfkeli kadın arabayı paramparça etti!

Esenyurt'ta öfkeli kadın, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişinin aracını taş yağmuruna tuttu. Aracın camlarını parçalayıp, büyük çaplı hasar bırakan kadın, tüm sinirini çıkardıktan sonra kendi aracına binip gitti. Kadının adeta terör estirdiği o anlar, bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi.

TÜRKİYE 09.08.2021, 10:48 09.08.2021, 11:21

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı.

Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı

Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.

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