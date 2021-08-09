Öfkeli kadın arabayı paramparça etti!

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı.

Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı

Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.