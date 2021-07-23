Öfkeli koca ayrılık kararını sindiremedi
Muğla'da eşinin ayrılık isteğine sinirlenen koca, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi. Şans eseri olay anında evde kimse olmazken, öfkeli koca gözaltına alındı.
İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda anne F.Ö. ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı karısı F.Ö. ile gündüz vakti tartıştı.
HINCINI ALAMAYINCA EVİ ATEŞE VERDİ
Yaşadıkları tartışmanın hıncını alamayan koca H.U. gece saat 01.30 sularında iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi. Bu esnada çocukların ve kadının evde olmaması herkesi sevindirirken, yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri komşu evleri uyandırarak tahliye sağladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olayın sanığı olduğu belirtilen eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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