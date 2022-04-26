Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde işten dükkanına malzeme bırakmaya dönen 40 yaşındaki elektrik ustası Rüstem Dulkadir, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

10 bıçak darbesi aldı; kurtarılamadı

Dükkan içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Rüstem Dulkadir, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 10 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı adam hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik kamerası ile delil incelemesi yaptı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın oğulun yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu motokuryelik yapan Harun D. 'nin Küçükçekme'de saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Harun D. emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf etti.

"Eve bakmadığı için tartıştık"

Şüpheli ifadesinde, babasının eve bakmadığını, zaman zaman kendisine ve annesine şiddet uyguladığını söyledi. Olay sırasında alkollü olan babasıyla bu nedenle tartıştıklarını anlatan Harun D., kendisine saldırıp dövmek isteyen babasını korkutmak için elindeki bıçağı birkaç kez salladığını amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Harun D., adliyeye sevk edildi.

''Bağrış sesleri duyduk''

Olayla ilgili görgü tanıklarından esnaf Turan Abay yaptığı açıklamada, "Gece saat 00.30 sıralarıydı. Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Bağırma sesleri duyduk. Komşumuzun yerde yattığını gördüm. Ambulans falan geldi. Müdahale ettiler. Bıçaklayan oğlu olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.