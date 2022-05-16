Oğlunu ekmek bıçağı ile kovaladı!

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta, kavga eden baba ve oğlu bir anda ortalığı karıştırdı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede ekmek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Babasından kaçtı, markete sığındı

Baba sopa ve ekmek bıçağı ile oğlunun peşine düşerken, markete sığınan şahıs çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

Mahalleli tarafından sakinleştirilen baba ve oğlu polis merkezine götürüldü.