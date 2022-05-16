Oğlunu ekmek bıçağı ile kovaladı!
Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir baba, oğlunu ekmek bıçağı ile kovaladı.
TÜRKİYE 16.05.2022, 12:00
İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta, kavga eden baba ve oğlu bir anda ortalığı karıştırdı.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede ekmek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Babasından kaçtı, markete sığındı
Baba sopa ve ekmek bıçağı ile oğlunun peşine düşerken, markete sığınan şahıs çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.
Mahalleli tarafından sakinleştirilen baba ve oğlu polis merkezine götürüldü.
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