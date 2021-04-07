Oğlunu öldüren baba suçunu itiraf etti

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008 günü tabanca ile vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulan jandarma ekipleri inceleme başlattı. Cesedin sağır ve dilsiz olduğu anlaşılan Bülent Erdem (30) olduğu belirlenirken, o tarihte yürütülen soruşturmada katile ulaşılamadığı öğrenildi.

OĞLUNU KAZA YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

2019 yılında dosyayı tekrar inceleyen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent Erdem'i kiralık araç ile kaza yapması sebebiyle tartıştığı babası Necmi Erdem'in öldürdüğünü ortaya çıkardı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi Erdem tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Necmi Erdem, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, Babamdan şikayetçi değilim dedi. Hayriye Erdem ise, Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey diye konuştu.

"İSTEMEYEREK OLDU"

Necmi Erdem'in savunmasında, Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum dedi.

Mahkeme heyeti, Necmi Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.