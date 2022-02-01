Oğlunu yolcu ettikten sonra hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa-Kumru karayolu üzerinde, il dışından misafirliğe gelen oğlunu otobüs terminaline götürüp yolcu eden Faruk Erpik (57) idaresindeki minibüsle karşı yönden gelen Hüseyin Erdurak yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

AĞIR YARALI BABA, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Faruk Erpik, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Erpik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.