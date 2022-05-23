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Öğrenci indirimi meclisten tekrar geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrencilere uygulanmaması kararı, İBB Meclisi'de tekrar kabul edildi.

TÜRKİYE 23.05.2022, 17:58
Öğrenci indirimi meclisten tekrar geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 6 Mayıs'ta İstanbul'da toplu ulaşıma, öğrenci abonman ücretini 78 TL'den 109 TL'ye, öğrenci indirimli elektronik bilet ücretini ise 2,67 TL'den 3,74 TL'ye çıkartan yüzde 40 zam yaptı.

İBB'nin zammından sonra AK Parti ve MHP grupları öğrenciler için harekete geçti.

İBB Meclisi'nde öğrencilerin yapılan zamdan muaf tutulmaları teklifi kabul edildi.

İmamoğlu kararı veto etti

Bu karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.

Veto sonrası Cumhur İttifakı grupları geri adım atmadı ve tekllifi tekrar meclise getiridi.

Teklif yeniden kabul edildi

Öğrencileri yüzde 40'lık zamdan muaf tutan karar mecliste tekrar kabul edildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ayda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşlarımızın teklifiyle UKOME tarafından alınan karar çerçevesinde toplu taşıma biletlerine yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilerimizin biletlerinde uygulanmaması ve buradan ortaya çıkacak olan ücretin İBB tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili ortak bir teklif vermiş ve bunu da meclisimiz kararlaştırmıştı.

"Öğrencilerimizin başarıya motive olmasına katkı sunacağımızı söylemiştik"

Meclisimizin kararlaştırmış olduğu bu karar İBB Belediye Başkanı tarafından veto edilmiştir. Biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak yani Cumhur İttifakı olarak eğer İBB Başkanı bu kararı veto ederse ısrar karar olarak bu kararı yeniden geçireceğiz ve İstanbul'daki öğrencilerimizin okullarına giderken bu biletlerinin yüzde 40 zam uygulanmadan okullarına gitmesini, onların derslerine, başarıya motive olmasına katkı sunacağımızı söylemiştik. Bugün Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak öğrencilerimize yapılan yüzde 40'lık zammın uygulanmaması bunun Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmesi kararını ısrar kararı geçirdik, öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu kararı mahkemeye götürebilir

Alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak ısrar karar olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.

#Öğrenci indirimi #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu #veto
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