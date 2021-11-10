Öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 27 S 0184 plakalı Mercedes marka öğrenci servis aracı ile 27 H 0658 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazanın etkisiyle halk otobüsü devrilirken çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk edilirken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.