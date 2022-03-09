Öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı
Karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada 1 öğrenci öldü, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
Samsun’un Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'ndeki Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sabah saatlerinde sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, “Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6’sı öğrenci ve 1’i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.
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