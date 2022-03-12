Öğrenci servisiyle kamyon çarpıştı: 16 yaralı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 12.03.2022, 13:14
Ali İhsan Yetim idaresindeki minibüs, İnönü-Kütahya kara yolunda Tahir Üstünada yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Yetim ve yedek şoför Veli İşeri ile aynı araçta bulunan 10 lise öğrencisi ve 4 öğretmen yaralandı.
Yaralanan 16 kişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırıldı.
İşeri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Minibüstekilerin Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Lütfi Ege Anadolu Lisesi ile Pamukkale ilçesindeki BİLSEM Sanat Merkezi'nin öğrenci ve öğretmenleri olduğu, İstanbul'dan Denizli'ye döndükleri öğrenildi.
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