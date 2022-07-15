Öğrenciler Atatürk büstüne saldırdı
İÇDAŞ İlkokulu bahçesinde yaşanan korkunç olayda, bahçeye gelen 3 öğrenci, küfürler savurarak Atatürk büstüne çöp kovası fırlattı. Saldırgan öğrencilerin adliyeye sevk edileceği aktarılıyor.
İstanbul Bağcılar'da, öğrencilerin Atatürk büstüne saygısızlığı dehşete düşürdü.
Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda yaşanan olayda, yaşları 13 ila 15 arasında değişen öğrenciler, tatil nedeniyle kapalı olan okula geldi.
Bahçede dolaşan öğrenciler, bir süre sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk büstünü hedef aldı.
Atatürk büstüne hakaret yağdırarak çöp kovası fırlattı
Öğrencilerden biri, eline geçirdiği metal çöp kovasını büste doğru fırlatarak küfürler savurdu. 3 öğrenci arkadaşı da yaşanan dehşete seyirci kaldı.
Kayda alınan korkunç görüntüler sosyal medyada giderek yayılarak tepki topladı.
Öğrenciler adliyeye sevk edilecek
Görüntüler sonrasu harekete geçen Bağcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri saldırgan çocukları yakaladı.
Öğrencilerin karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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