Öğrencilere sopayla saldıran öğretmeni!
Ramazan Ayı'nda Kur'an kursuna giden 3 öğrenci, öğretmenlerinin sopalı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan öğretmen sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 24.05.2022, 16:06 24.05.2022, 16:07
Şanlıurfa'da bulunan Kur'an kursunda Ramazan Ayı'nda yaşanan dehşet ortaya çıktı.
Şehirde Kur'an eğitmenliği yapan Abdukhakim T. isimli şahıs, 3 öğrencisine saldırdı.
Oruçlu öğrencilere sopayla saldırdı
Bilinmeyen nedenle yaşanan olayda, acımasız öğretmen elindeki sopayı adeta öğrencilerinin üzerinde kırdı.
Yaşanan anlar kayda alınırken, görüntüler sosyal medyaya düştü.
Saldırgan öğretmen adliyeye sevk edildi
Gittikçe yayılarak tepki toplayan dehşet anların ulaştığı polis ekipleri, kimliğini saptadığı dayakçı öğretmeni yakalayarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abulhakim T.'nin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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