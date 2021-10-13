Öğrencileri taşıyan otobüs tırla çarpıştı: 40 yaralı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilinden Nevşehir’e gelen öğrencileri taşıyan otobüs Hacıbektaş yolunda kaza yaptı.

Hacıbektaş’taki program sonunda Nevşehir’e dönmek için yola çıkan otobüs Hacıbektaş-Gülşehir yolu Gümüşkent köyü yakınlarında tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 40 genç hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen "Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları” kapsamında 81 ilden 162 genç Nevşehir’e gelmişti.