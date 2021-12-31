Öğrencisini cetvelle döven öğretmen görevden alındı
Milas ilçesinde, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisini cetvelle dövdüğü görüntülerin yayınlanması sonrası görevinden alınan ilkokul öğretmeni Tuba T. hakkında soruşturma açıldı.
Milas Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.
AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Tuba T.'nin görevinden alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."
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