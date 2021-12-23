Öğrencisini yumruklayan öğretmene kamu davası açıldı

Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak müdahale ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

Kamu davası açıldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama suçundan’’ kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile kamu davası açıldığını duyurdu.