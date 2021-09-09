Öğretmen atamalarında başvuru takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen atamasını müjdelemişti.

Erdoğan'ın müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimini açıkladı.

BAŞVURULAR 27 EYLÜL-8 EKİM ARASI

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.