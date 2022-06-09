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Öğretmen, öğrencisini canice dövdü

Meslek Eğitim Merkezinde öğretmeni tarafından dayak yiyen öğrencinin ailesi, olayı kapılarına gelen Aile ve Sosyal Hizmetler personeli sayesinde öğrendi.

TÜRKİYE 09.06.2022, 15:30
Öğretmen, öğrencisini canice dövdü

Kocaeli İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğrenci, öğretmeni tarafından darbedildi.

Edinilen bilgiye göre, makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün okula giden 17 yaşındaki M.H.Y., arkadaşlarının içinde, öğretmeninden dayak yedi.

Oğlunun darbedildiğini Sosyal Hizmetler tarafından öğrendiler

M.H.Y.’nin ailesi ise darp olayını günler sonra evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi. Şiddet görüntüsünü izleyen aile, neye uğradıklarını şaşırdı.

Baba Ahmet Yilman (57), konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, öğretmenin ceza almasını istedi.

Kocaeli de öğretmen, öğrencisini canice dövdü #1

"Öğretmeni tarafından darbedilmiş, sizin haberiniz yok mu?"

Geçtiğimiz pazartesi günü M.H.Y.’nin eve moralsiz geldiğini söyleyen Yilman, "Çocuğum çok durgundu. ’Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu? Okulda biriyle kavga mı ettin?’ diye sorduk, ’Yok’ diyerek geçiştirdi. Akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bir bayan geldi. M.H.’yi sordu, şu anda yanımızda olmadığını söyledik. Konuyu sorduğumuzda, ’Öğretmeni tarafından darbedilmiş, sizin haberiniz yok mu?’ dedi. Biz de haberimizin olmadığını söyledik. Çocuğumuz bize bir şey söylemedi. Olay mayıs ayında olmuş.

"Bu şekilde meydan dayağı atılmaz"

Görevli personel, ’Yarın gelin, bunu halledelim. Siz takip etmezseniz, biz takip edeceğiz’ dedi. Ben de sabah hanım ve büyük oğlumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gönderdim. Onları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönlendirdiler. Müdüre her şeyi anlatmışlar, kendisi isyan etmiş. ’Böyle bir şey olamaz, ne yapmaya çalışıyor? Bu çocuk ne yaptı ki ona böyle oldu?’ demiş. Bu şekilde meydan dayağı atılmaz. Oğlum pazartesi günü okula gittiğinde videoyu çeken çocuk, ’Ben, öğretmen seni döverken videoyu çektim’ demiş. Oğlum da videoyu kendisine göndermesini istemiş, çocuk da göndermiş. Yengesi de videoyu yakaladı, oğlum bakarken görmüş. İş böyle ortaya çıktı.

Kocaeli de öğretmen, öğrencisini canice dövdü #2

"Bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim"

"Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim."

"Dayak nasıl atılır diyerek vuruyor"

Oğlumun anlattığına göre; arkasında oturan arkadaşı ’Saat kaç?’ diye sormuş. O da saati söylemiş. Öğretmen de ikisi arasında diyalogu görmüş ve ’Dersi niye kaynatıyorsunuz?’ demiş, argo kelime kullanmış. Ardından omzunu ezmiş. Oğlum da, ’Hocam al elini, canımı yaktın’ deyince, ’Yakarım’ deyip başka argo kelimeler kullanmış. Bu kez çocuk yerine oturmuş, arkadan gelip ensesinden tutmuş. Şiddet uygulamış. Konuşmalarda da ’Dayak nasıl atılır’ diyerek vuruyor." şeklinde konuştu.

Kocaeli de öğretmen, öğrencisini canice dövdü #3

"Videoyu izleyince annesi bayıldı"

Şiddet anlarını izleyen eşinin fenalık geçirdiğini anlatan Yilman, sözlerine şöyle devam etti:

"O videoyu izleyince annesi bayıldı. ’Bu nasıl dayak? Ben oğlumu dayak yemeye mi gönderiyorum’ dedi. Varsa bir suçu biz buradayız, bize söyleyeceksin. Ya da disipline vereceksin, sen vuramazsın. Annesi o akşam sinir krizi geçirdi, sinirlerim hala bozuk. Hala bir şey yapamadım, adamı göremedim, bir şey diyemedim. Öğretmensin, çocuk bir yanlış yapmıştır, sana saygısızlık yapmıştır, atarsın iki tokat olay biter.

"Arkadaşları dayak yiyor, diğerleri gülüyor"

Ama bu meydan dayağına giriyor. Sınıfta kaç kişi var, hepsi gülüyor. Şimdiki nesil böyle. Arkadaşları dayak yiyor, diğerleri gülüyor"

"Biz evde eğitiyoruz, orada darbediliyor"

Konunun takipçisi olacağını ifade eden Yilman, "Bu bir ceza alacak, bu yanına kâr kalmayacak. Bu çocukları okula gönderiyoruz. Bazen böyle olaylar oluyor. Çocuklar korkuyor, korkmasın. Ailesine anında bildirsin. Gereği zamanında yapılsın. Bizim çocuğumuz tembihimizi tuttu. ’Oğlum aman öğretmenlerine karşı çıkma’ Onları üzme, dersi dinle, kaynatma’ diyerek nasihat ediyoruz. Biz evde eğitiyoruz, orada darbediliyor." ifadelerini kullandı.

#cani #öğretmen #öğrenci
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