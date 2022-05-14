Öğretmene sokak ortasında dayak atıldı
İstanbul'da bir öğretmen öğrencisine görüntü yolladığı iddiasıyla sokak ortasında tekme tokat dövüldü.
TÜRKİYE 14.05.2022, 09:21
İstanbul'da dün gece saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde, öğretmenlik yapan bir kişi, bir öğrencinin yakını tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü.
Öğretmeni döven şahıs ekipler tarafından aranıyor
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise öğretmeni döveni yakalamak için çalışma başlattı.
Hastanede tedavisi süren öğretmen, şikayet ettiği dershanenin kendisine iftira attığını saldıranların da dershanenin yetkilileri olduğunu ileri sürdü.
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