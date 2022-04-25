Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı

Samsun Çarşamba Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli öğretmenlerin olduğu cip, okul çıkışı eve dönüş yolunda kazaya karıştı.

Özlem Yön idaresindeki cip, Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkiinde yolu karşıya geçmekte olan Hamza Yavuz yönetimindeki otomobille çarpıştı.

6 yaralı

Kazada cip sürücüsü öğretmen Özlem Yön ile aynı araçta bulunan öğretmenler Neslihan Makas, Betül Tekinbaş, Nuray Karaoğlu ve Niyazi Özsoy ile otomobil sürücüsü Hamza Yavuz yaralandı.

Göre yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.