Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı:

"Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun.Mekanı cennet olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.