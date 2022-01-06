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Okullarda ara tatil öne çekilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çok sayıda öğrenci ve velinin merak ettiği "Okullarda ara tatil öne çekilecek mi?" sorusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE 06.01.2022, 21:57
Okullarda ara tatil öne çekilecek mi?

Son günlerde "Okullarda yarıyıl tatili öne mi çekilecek?" sorusu çok sayıda velinin ve öğrencinin merak ettiği ve araştırdığı konular arasındaydı. CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrenciler yarıyıl tatilini erken mi yapacak?" sorusuna yanıt olacak önemli açıklamalarda bulundu. İşte okullardaki ara tatil ile ilgili Bakan Özer'in açıklamaları...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakan Özer açıklamalarında "Yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ herkes ‘hayır’ diyor. Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." dedi.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları

OKULLARDA SON DURUM

Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz.

"23,5 MİLYON YARDIMCI KİTABI ULAŞTIRDIK"

Bu sürecin kahramanı öğretmenlerimiz. Bakanlık olarak 10-11-12 ortaokulda da 6-7-8. Sınıflarda destekleme kurslarımız var. 4,5 aydan beri kurslarımız başarılı şekilde hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıf kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Bunları kamu ile paylaştık. Şu ana kadar 23,5 milyon yardımcı kitabı 81 ile ulaştırdık.

Her okulun kitabı kütüphanesi var. 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibariyle tüm okullarımızda kütüphane var. 28 milyon kitap varken şu anda 41 milyon kitaba sahip okullarımız var. 2022 yılındaki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak. Başarabilirsek, her ay 5 milyon kitap ile kütüphanelerimiz zenginleştirmeye devam edeceğiz amacımız kütüphanelerin okulların kalbi olması.

Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor. Her okulda kademesine göre laboratuvarları eşit olsun her okulda akıllı tahta olsun lokasyondan bağımız şekilde her okula aynı imkan sağlayalım ki eğitimde eşitsizlik rotaya çıkmasın. Bunun içinde illere çok ciddi kaynaklar transfer ediyoruz. Kaynak ile ilgili problemimiz yok. Hükümetlerimiz son 20 yıl içinde eğitime en büyük payı verdi. Biz planlamamızı yaparken bütçemize göre yapıyoruz. Biz kaynak gönderilmemiş okul olmasın diye çırpınıyoruz.

BAKAN ÖZER, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE NEDEN KIZDI?

Urfa’da çok spontane bir şeydi kamera önünde bir açıklama yoktu oradan birisi telefonundan çekmiş. Oradaki dediğim şey şu orada geniş bir alan vardı. Öğrencileri ben gördüm çamurların içerisinde oynuyorlardı. Biz oraya sahalar yapabiliriz cıvıl cıvıl öğrencileri çamurların içerisinde görünce üzüldüm. Amacım okul müdürümüzü kırmak değil. İmkan eksikliğinden kaynaklanan bir mazeret olmasın bizim derdimiz o. Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

MESLEKİ EĞİTİMDE DEĞİŞİM

Okullarla bakanlığın ve genel müdürlüklerin iletişimi arttıkça 1 sene sonra çok farklı bir okul ortamından bahsedeceğiz. İstediğimiz noktaya tam gelmedik ama istediğimiz noktaya doğru gidiyoruz. 3 yıl önce konuşulan problemler bugün konuşulmuyor. İş dünyasının temsilcileri eğitim alan öğrencilerimizin mezun olmasını beklemiyor artık.

Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan yer mesleki eğitim merkezi. Haftada 1 gün öğrenci okula gidiyor, geri kalan tüm günlerde gerçek iş ortamında çalışarak yaparak öğreniyor. Mesleki eğitim merkezine giden öğrenciler her ay asgari ücretin 3'te 1'i kadar maaş alıyordu. Artık mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrencilerde işverenin hiçbir yükümlülüğü yok, tamamını devlet üstlendi. Artık asgari ücretin yarısını alıyor. Aylık 1400 TL civarında her ay ücret alıyor, kalfa olanlar da 2 bin 125 TL civarında maaş alıyor. Yaş sınırlaması da yok. Kanun değişmeden önce mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısı 150 binlerdeydi, şu anda 250 binlere geldi.

Kanun değişmeden önce mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısı 150 binlerdeydi, şu anda 250 binlere geldi. Mesleki eğitim merkezlerinin istihdam oranı da çok yüksek, yüzde 88. Ama mesleki eğitim merkezlerini biz yeterince anlatamadık. Düzenlemeden sonra kamuoyuna bunun sağladığı imkanları anlatacağız. Bugün itibarıyla tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezi kurduk. Bu imkanlardan hem oradaki sektör hem de işe ihtiyacı olan açık bir meslek eğitim kurumu var. Mesleki eğitim merkezine giden öğrencimiz illa sanayiide çalışmak zorunda değil, üniversiteye de gidebilir.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Yasalaştığında Türk eğitim tarihinde bir ilk olacak. İlk defa öğretmenlerimizin öğretmen adaylıktan başlayarak kariyerlerinin tamamı içerecek bir dizayn oluşturuluyor. Öğretmenlerdeki aday kaldırmayla ilgili sınav kaldırılacak yasalaştığı zaman.

CHP'NİN RANDEVU TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ?

Eğitimi siyasi malzeme yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Keşke bu süreçler hiç yaşanmasaydı. Ben Milli Eğitim Bakanlığı olarak fırsat eşitsizliğini azaltalım diyorum. Yeter ki konu gerçekten eğitim olsun. Şuraya davet ettik, CHP'den kimse katılmadı.

Biz kapılarımızı kimseye kapatmış değiliz. Mülakatlara hiçbir dahlim yoktur. Kılıçdaroğlu dedi ki "Milli Eğitim Bakanlığı danıştay kararına uymuyor." Böyle bir şey yok Milli Eğitim Bakanlığı hukuka sıkı sıkı bağlı bir kurumdur. Kılıçdaroğlu'nu Danıştay kararını açıklamaya davet ettik. Böyle bir karar yok. Bizim gençlerimiz bir haksızlığa uğradığını düşünüyorsa hukuki yollara başvurur zaten, Kılıçdaroğlu'na kalmaz.

Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'na özel bir durum yok. Zaten randevu isteme de değil emrivaki yapılıyor: Ben saat 1'de geliyorum.

#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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