Okuyabilmek için babasına dava açtı!

Annesiyle görüştüğü gerekçesiyle babasının eğitim masraflarını karşılamadığını söyleyen 18 yaşındaki genç kız, tıpı bitirerek anne ve babasının arasında kalmak istemediğini söyledi.

TÜRKİYE 05.04.2021, 16:48
Okuyabilmek için babasına dava açtı!

Ünlü bir elektronik şirketinin sahibi olan iş adamı Tuncay Ç.'ye, geçen yıl temmuz ayında eşi boşanma davası açtı.

Mahkeme, çiftin kızları Sude'ye 5 bin lira aylık nafaka bağladı.

Ancak yine iddiaya göre, iş adamı baba, özel bir üniversitede tıp eğitimi alan kızına, annesiyle görüştüğü gerekçesiyle para ödemedi.

BABASINA DAVA AÇTI

Anne-babanın boşanma davası sürerken Sude Ç., babası Tuncay Ç.'ye Büyükçekmece Adliyesi'nde nafaka davası açtı. Annesiyle görüştüğü için babasının kardeşlerine sağladığı eğitim imkanından kendisinin faydalanamadığını iddia eden Sude Ç., durumu anlattı.

"DOKTOR OLABİLMEK İÇİN BABAMA DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Sude Ç. , "Tıp fakültesi öğrencisiyim ve doktor olma hayaliyle yaşayan bir genç kızım. Babam, annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor, senetle borç aldığımdan bu yıl okuyabiliyorum. Ancak, babam üniversite okul ücretimi ödemezse okula devam edememe olasılığım var." dedi.

"İKİSİNİN ARASINDA CEZALANDIRILMAK İSTEMİYORUM"

Babasının Türkiye'nin gizli zenginlerinden biri olduğunu öne süren Sude Ç. "Babamın İstanbul'un merkezinde 26 bin metrekarelik kapalı alanda bir fabrikası var. Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım. Babamı da annemi de çok seviyorum, ikisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum. Doktor olup, ülkeme faydalı bir genç olmak istiyorum. Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

"ANNEMLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN BABAM BENİ CEZALANDIRIYOR"

Ağabeyi ve ablasına sağlanan imkanların kendisine sağlanmadığını öne süren Sude Ç. "Ağabeyim de ablam da üniversite ve liseyi paralı okudu, yurt dışında yaz kamplarına gitme olanakları oldu. İkisine de 18 yaşında araba alındı, fakat bunlardan hiçbiri bana yapılmadı, arabayı geçtim okul paramı bile vermeyi reddediyor. Annemle görüştüğüm için aynı olanakların hiçbirinden yararlanamıyorum. Yani bu, babamın annemle görüştüğüm için bana verdiği bir ceza." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM HAKKI KUTSAL VE BU HAK KANUNLARLA KARŞILANMIŞTIR"

Babasından davacı olan Sude Ç.'nin avukatı da, "Davacının babası ünlü bir şirketin sahibi. Aynı zamanda Türkiye'nin zenginleri arasında. Bankasında 7 milyar doları var. Yargıtay'da devam eden bir dosyası kapsamında 40 milyon TL alacağı var, aynı zamanda şu an üzerine kayıtlı gayrimenkullerin değeri yaklaşık 250 milyon TL. Malikânelerinde 7 milyon değerinde 1500 metrekarelik bir villası bulunmakta ve kendisi burada yaşamaktadır. Kendisinin özel oförü, masörü, doktoru, hizmetçisi, aşçısı, evinin içerisinde bulunan hamamında kese yaptırmakla görevli tellalı, lüks yatı ve araçları bulunmaktadır. Bu kadar zenginliğe sahip olan davalı Tuncay, eşiyle boşanma davasını bahane gösterip, kızını cezalandırmak için kızının üniversite ücretlerini karşılamamaktadır. Kız çocuğu Sude eniştesinin 80 metrekare evinde 7 kişiyle birlikte yaşamaktadır. Müvekkil kız çocuğunun eğitim hakkı kutsal ve bu hak kanunlarla karşılanmıştır. Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi'nde dava devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan duruşmada karar verilmezse bile bir sonraki duruşmada karar verileceğini düşünüyoruz." dedi.

İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Avukatı aracılığı ile iletişime geçilen iş adamı Tuncay Ç. ise, kızının iddialarına cevap vermedi.

#Anne #Baba #dava #öğrneci #tıp
Yorumlar (0)
14°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2021
İmsak 04:42
Güneş 06:05
Öğle 12:40
İkindi 16:15
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 30 64
2. Galatasaray 31 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 31 56
5. Alanyaspor 31 49
6. Hatayspor 30 49
7. Gaziantep FK 30 47
8. Karagümrük 31 45
9. Sivasspor 30 41
10. Göztepe 31 40
11. Konyaspor 30 39
12. Antalyaspor 31 39
13. Rizespor 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. Başakşehir 31 33
16. Malatyaspor 30 32
17. Ankaragücü 30 32
18. Kayserispor 30 32
19. Gençlerbirliği 30 30
20. Erzurumspor 31 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 28 57
2. Samsunspor 28 54
3. Adana Demirspor 28 52
4. Altınordu 28 52
5. Altay 27 50
6. İstanbulspor 28 48
7. Ankara Keçiörengücü 28 46
8. Tuzlaspor 28 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 28 38
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 28 32
13. Balıkesirspor 28 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 28 29
16. Akhisar Bld.Spor 28 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 28 8
Takımlar O P
1. Man City 31 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Chelsea 30 51
5. Tottenham 30 49
6. Liverpool 30 49
7. West Ham 29 49
8. Everton 28 46
9. Aston Villa 29 44
10. Arsenal 30 42
11. Leeds United 30 42
12. Crystal Palace 29 37
13. Southampton 30 36
14. Wolverhampton 29 35
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 31 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 29 66
2. Real Madrid 29 63
3. Barcelona 28 62
4. Sevilla 29 58
5. Real Betis 29 46
6. Villarreal 29 46
7. Real Sociedad 28 45
8. Celta de Vigo 29 37
9. Granada 29 36
10. Athletic Bilbao 28 35
11. Levante 29 35
12. Valencia 29 33
13. Cádiz 29 32
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 29 30
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 29 26
18. Huesca 29 24
19. Eibar 29 23
20. Deportivo Alaves 29 23