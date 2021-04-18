Öldü sanılan adam bir hafta sonra gerçekten öldü
Antalya'da bir hafta önce öldü sanılıp yalnız yaşadığı dükkanına gelen polislere 'Ben iyiyim' diyen 61 yaşındaki adamı, bu hafta dükkanda ölü bulundu.
Yaklaşık 5 yıldır dükkanda yaşayan emekli Nihat Büyüten'den (61) geçtiğimiz pazartesi günü haber alamayan komşuları, polise haber verdi.
"BEN İYİYİM" DEYİP POLİSİ GERİ GÖNDERMİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine giden polise kapıyı açan Büyüten, öldüğünün sanıldığı söylenince "Ben iyiyim" dedi.
6 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU
Olaydan 6 gün sonra Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman, dükkanın kapısının açık olduğunu görünce Büyüten'e seslenmek istedi. Kapıdan içeri baktığında adamın yerde hareketsiz yattığını fark eden Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Büyüten'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
DÜKKANDAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ
Polis ekipleri dükkanda yaptığı incelemede ise kapının girişinde bir maket isminin yazdığı "Uğrayamıyorsan borcunu gönder" notunu gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Nihat Büyüten'in cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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