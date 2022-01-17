Öldüğünde elinde çöpten bulduğu küçük bir pasta ve bir ekmek vardı
15 Temmuz Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikametinde sabaha karşı kahreden bir olay yaşandı. Yaya olan evsiz kadına otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yola saçılan ekmek ve pastası ise yürekleri dağladı.
TÜRKİYE 17.01.2022, 13:04
Kaza, saat 05:00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde medyana geldi.
Edinilen bilgiye göre evsiz olduğu ve kimliği belirlenemeyen kadına 34 CIY 185 plakalı otomobil bağlantı yolunda yaya halindeyken çarptı.
OLAY YERİ TRAFİĞE KAPANDI
Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce ileriye fırladı. Kadına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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