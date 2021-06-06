Öldükten sonra yakılan kadın 2 hafta sonra eve döndü!

Olay, Jaggaiyapet şehrinde bulunan hastane yetkililerinin Muktyala'nın kimliğini başka bir kadının kimlik bilgileri ile karıştırmasından dolayı meydana geldi.

12 Mayıs'ta virüs kaptığı için hastanede tedavi altına alınan Muktyala'nın kocası, eşinin durumunu öğrenmek için hastaneye gitti. Fakat karısını odasında bulmayınca yetkililere sordu. Yetkililer, kendisine karısının başka bir odaya alındığını söyledi. Fakat kocası tüm odaları kontrol etmesine rağmen, Muktyala'yı bulamadı.

Hastanede yapılan arama sonucunda hastane yetkilileri aileye Muktyala'nın öldüğünü ve cansız bedenini morgda bulduklarını söyledi.

İki hafta sonra öldü sanılan Muktyala, evine göre dönünce aile büyük şok yaşadı.

Muktyala, yaptığı açıklamada ailesinden hiç kimsenin kendisini ziyarete gelmemesine üzüldüğünü iyileştiğinde kendisini eve getirecek kimse olmadığı için kendi imkanları ile eve geldiğini ve ailesinin kendisi için yas tuttuğunu bilmediğini söyledi.

Muktyala ,diye aileye verilen kadının kim olduğunun ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.