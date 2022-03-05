Öldürülen Hande'nin babası: Üvey annesi yaptı

İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 2001 yılında Kadıköy'de cinayete kurban gitmişti.

Vahşice öldürülen Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları arasında gösterilen şüpheliler üvey anne Ş.Ç. ile baba Nezih Çinkitaş, 19 yıl sonra tutuklanmış, 6 ay sonra cezaları ev hapsine dönmüştü.

Bugün ise davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BABASI RÖPORTAJ VERDİ

Baba Nezih Çinkitaş, Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu.

10 aydır ev hapsinde olan baba Nezih Çinkitaş gündem oluşturacak açıklamalar yaptı.

"KATİLLE HESAPLAŞACAĞIM"

İddiaları kabul etmeyen ve olay gününü anlatan baba, şunları söyledi:

"6 ay 10 gün suçsuz yere yattım, 21 senedir cehennemi yaşıyorum. Ben her gün hayata inat yaşıyorum katille hesaplaşmak için.