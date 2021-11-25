Ölen kadın koyu giydiği için kusurlu bulundu!

6 Eylül’de Kastamonu’da komşularına misafirliğe giden Naciye Kulaoğlu, yanına iki çocuğunu da alarak Kastamonu-Dadaya karayolu Çiğil köyü yol ayrımında karşıya geçmek istedi.

Yaklaşık 9 metre olan yol uzunluğunun 8 metresini geçen Naciye Kulaoğlu’na, S.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Yaşanan kazada Naciye Kulaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU, BİLİRKİŞİ ATANDI

Kazanın ardından Naciye Kulaoğlu’nun eşi İlhan Kulaoğlu, kazada kusurlu gördüğü sürücü S.K.’den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı.

Bilirkişi raporunda yaya Naciye Kulaoğlu ile sürücü S.K., yüzde 50 kusurlu sayıldı. Ardından bilirkişi raporu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ TIP, “KOYU RENK GİYDİĞİ İÇİN YAYA KUSURLUDUR” DEDİ

Adli Tıp Kurumu ise yaptığı incelemede, akşam vakti yaşanan kazada koyu renk elbise giydiği gerekçesiyle karşıya geçmeye çalışan Naciye Kulaoğlu’nu yüzde 100 kusurlu gördü.

Kurumun raporunu okuduğunda büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşayan İlhan Kulaoğlu, kararın vicdanları derinden yaralayacağını belirterek, mahkemenin görülmesini talep etti.

“ÇOCUKLARI KARŞIYA GEÇİRİP, KENDİSİ DE YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR”

Araç vurduktan sonra eşinin 15 metre savrulduğunu aracın ise bir hayli uzakta durabildiğini söyleyen İlhan Kulaoğlu, şöyle devam etti:

“6 Eylül’de gündüz vakti biz buraya geldik. Ailecek arkadaşın bahçesinde bir süre oturduk. Akşama kadar arkadaşın bahçesindeydik. Akşam olduğunda da eşim rahmetli, çocuklarla birlikte eve gitti. Evimiz, arkadaşın eviyle karşı karşıya. Evden ışıkları kapattı ve topladığı domatesleri alıp geliyorum dedi. Bizim eve geliyor ve saat 18.30 gibi de evden çıkıyor. Yoldan karşıya geçerken çocuklarla beraber, çocuklar önünde kendisi arkada birer adım arayla yürüyor. Çocukları karşıya geçirip, kendisi de yola çıkmaya hazırlanıyor.

“ARAÇ VURDUKTAN SONRA EŞİM 15 METRE SAVRULUYOR”

Bir adım kala, Kastamonu istikametinden parkları yanan ancak farları yanmayan bir araç geliyor. Parklar yandığı için zaten aracı göremiyorlar. Aracı zaten uzakta zannediyorlar. Araç eşime vurana kadar fark etmiyorlar. Vurma şiddeti o kadar hızlı ki, en az 15 metre eşimi savuruyor. Araç da bir hayli ileride durabiliyor, hız şiddeti yüksek olduğu için. Bunu birebir gören şahitler var. Burada oturanların çoğu zaten gördü. Üç tanesi çıplak gözle gördü kazayı. Benim arkam dönüktü, yalan söylemeye gerek yok. Bahçede oturuyordum, iki tanesi yolda idi buradaki arkadaşların. Zaten ilk müdahaleyi çocuklar yapıyor.”