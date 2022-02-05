Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı

OTOPSİDEN SAATLER ÖNCE KENDİSİNE GELDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre, Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsiden saatler önce bilincini geri kazandı.

İLK OLARAK EŞİNİ SORDU

Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti. Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Adam uyandığında ilk olarak eşinin durumunu sordu ve onu görmek istediğini açıkladı.

KATALEPSİ VAKASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyledi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Jiménez'in "ölümü" hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

ADLİ TIP DOKTORLARI, HORLAMA SESLERİNİ DUYDU

Adli tıp doktorlarının morgda bulunan cesetten sesler geldiğini fark etmesi üzerine otopsi yarıda bırakıldı. Jiménez gizemli olayın ardından, ambulansla koruma altında başka bir hastaneye nakledildi ve sonunda durumunun stabil olduğu bildirildi. Ancak ilk etapta karışıklığın nasıl meydana geldiği konusunda hapishane yetkililerinin bir fikri yok.

İspanyol Hapishane Servisi sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, "Adli Tıp Enstitüsü'nde ne olduğu hakkında yorum yapamam, ancak üç doktor klinik ölüm belirtileri gördü, bu yüzden şu anda bunun tam olarak neden olduğu hala net değil." ifadelerini kullandı.