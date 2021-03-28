Ölüm, yaşlı kadını çöp dökerken yakaladı!
Çöp dökmek için evinden çıkıp, yürüdüğü kaldırımda aniden fenalaşarak yere yığılan 93 yaşındaki Rukiye Yalçınateş hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 28.03.2021, 13:54
Sabah saatlerinde 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde evinden çöp dökmek için çıkan Rukiye Yalçınateş, bilinmeyen nedenle fenalaşınca yürüdüğü kaldırımda yere yığıldı.
ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ
Çevredekiler, kaldırımda sırt üstü hareketsiz yatan yaşlı kadını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rukiye Yalçınateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yalçınateş'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
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