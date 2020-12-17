Ölüme birlikte gittiler

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KSBÜ) Korono virüs tedavisi gören eşlerden Zehra Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan 5 dakika sonra da eşi Murat Erdoğan’ın vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Erdoğan çifti Kütahya'da toprağa verildi.