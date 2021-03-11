Ölüme sebep olan müteahhit tutuklandı!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde oyun oynadıkları sırada kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, evlerinin arkasındaki inşaatın asansör çukurunda ölü bulunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kardeşin ölümüne ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında inşaatın yetkilisi O.A. gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

O.A.'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılığa çıkarılan O.A., ifadesinin alınmasının ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, O.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

"İNŞAAT ALANINI 2 METRELİK TAHTAYLA ÇEVİRDİK"

Öte yandan şüpheli O.A.'nın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

O.A., söz konusu arsayı 1 milyon 900 bin lira karşılığı aldığını söyleyerek, “Tapu işlemlerinin ardından 2015 yılında söz konusu arsada inşaata başladık. İnşaat alanının çevresini yaklaşık 2 metre yüksekliğinde plywood tahtasıyla çevirdik. İnşaat devam ederken tapu iptal davası açıldı. Bahse konu adreste bulunan inşaat alanının bulunduğu arsanın tapusuna tedbir koydurdu. Bunun üzerine belediye 2016 yılında inşaatı mühürledi” dedi.