Ölüme tek gidiş garantili otobüs yolculuğu!

TEM Otoyolu'nda dün meydana gelen olayda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirtilen yolcu otobüsünün, döneceği sapağı kaçırmasının ardından işlek yoldaki araçları hiçe sayarak geri geri gittiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ YÖNLENDİRDİ

Sultangazi mevkiinde sapağı kaçıran otobüsün muavini ise aşağı inerek, otobüs şoförünü yönlendirdi. Hem otobüstekilerin hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otobüs şoförünün yaptığı yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.