Ölüme yürüyen kahraman: Ömer Halisdemir

15 Temmuz gecesi, onun saçtığı ışıkla aydınlığa kavuştu. Kabus gibi başlayan gece onun vatan aşkı sayesinde darbeci hainlerin kabusuna dönüştü. Ömer Halisdemir adı o gün milletin kalbine kazındı.

Darbeciler millet egemenliğine el uzatmak için 15 Temmuz 2016 gününü seçti. Üzerlerinde asker üniforması ile silahların namlusunu kendi milletlerine çevirdiler.

Kurşun sesleri karanlığı yırtıyor, uçakların bıraktığı bombalar geceyi aydınlatıyordu. Hainler İstanbul ve Ankara'da halkı tanklarla sindirmeye çalışıyordu.

O gece devleti esir alma planının altında imzası olanlardan biri de darbeci general Semih Terzi idi. Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahını hedef olarak seçti.

Yanındaki üniformalı teröristlerle birlikte karargaha doğru yola çıktı. Karargahta ise göğsünü vatan için siper eden bir kahraman onu bekliyordu.

"Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür"

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı durumu öğrenir öğrenmez 20 yıllık silah arkadaşını aradı. Aksakallı, "Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür" dedi.

Kahraman askerden helallik istedi. Telefonun ucundaki ses kararlı ve korkusuzdu. "Baş üstüne komutanım" dedi Ömer Halisdemir. Hakkını helal ettiği komutanından o da helallik istedi. Bu onun son sözleriydi.

Yanından ayırmadığı silahını son bir kez kontrol etti. Dışarı çıkıp ağaçların arasında hainleri beklemeye başladı. Darbeciler helikopterden indiği sırada aralarına girdi.

İhanetin faturasını saniyeler içinde kesti

Gözlerinde korkudan eser yoktu. Darbeci komutanı yere indirmekten başka bir şey geçmiyordu aklından. Bir saniye bile düşünmeden çekti tetiği. Vatan hainini tam göğsünden vurdu. İhanetin faturasını saniyeler içinde kesti.

Ay yıldıza, vatana, namusuna el sürdürmedi

Tam 17 kurşun sıktılar arkasından. O gece herkesin ağabeyi, babası, kardeşi, oğlu oldu. Toprağa değil milletin kalbine gömüldü. Şehit Ömer Halisdemir, ay yıldıza, vatana, namusuna el sürdürmedi.

Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmıyor

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesini karanlıktan aydınlığa çıkaran en önemli isimdi. 5 yıl önce şehit olan Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmıyor.

Onun için dua etmek isteyenler Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabri başında buluşuyor.

Gururla taşıdığı üniformasını kanıyla ıslattı, bir gecede milletin gururu oldu.

Namusunu darbecilere çiğnetmedi. O ve onun gibi kahramanlar sayesinde al bayrak her gün enginlerde dalgalanıyor.